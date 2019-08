Griezmann, reactie GENIALA dupa ce a reusit primele goluri pe Camp Nou! Ce a spus despre Leo Messi

Antoine Griezmann a marcat primele goluri pentru Barcelona pe Camp Nou in meciul cu Betis.

Dubla si pasa decisiva! Antoine Griezmann are parte de un start lansat in cariera sa la Barcelona. A fost 5-2 contra lui Betis dupa infrangerea surprinzatoare cu Bilbao din prima etapa. Messi si Suarez au privit din tribune cu Griezmann face show in locul lor pentru Barcelona. Atacantul francez a oferit si o declaratie amuzanta la finalul partidei.

Griezmann s-a bucurat ca LeBron James

Griezmann i-a surprins pe cei de la Barcelona cu golurile sale, dar si cu bucuria inspirata de la LeBron James din NBA. A avut confetti pregatit pe margine si l-a aruncat in sus de bucurie dupa ce a marcat. "Bucuria? Am vazut ce a facut LeBron James si am incercat sa-l imit", a spus Griezmann.

Cat despre golul al doilea, inspirat parca de la Leo Messi, Griezmann a spus razand: "Am vazut ce face Leo la antrenamente si l-am copiat!", s-a distrat francezul dupa meci la televiziunea Movistar.

Catalanii au fost criticati dupa infragerea cu Bilbao, iar meciul cu Betis a fost raspunsul lor. "Au fost multe comentarii, dar noi am muncit din greu toata saptamana. Ne-am trezit dupa ce am primit gol si am jucat bine pana la final, cu multe ocazii de gol. Ne-am bucurat pe teren si sper sa fie tot timpul asa", a mai spus francezul.