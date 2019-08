Au avut nevoie de acordul parintilor ca sa-l ia in lot pentru meciul Barcelonei cu Betis! Messi l-a imbratisat la final si a transmis un mesaj emotionant

Barcelona a invins cu 5-2 Betis.

Ernesto Valverde i-a dat sansa lui Ansu Fati, un pusti de doar 16 ani, sa debuteze pe Camp Nou in tricoul Barcelonei.

Baiatul, originar din Guinea-Bissau, dar nationalizat in Spania, a jucat mai mult de 10 minute impotriva celor de la Betis si a trebuit sa demonstreze de ce oficialii au contat pe el in ultima saptamana, ca alternativa pentru jucatorii consacrati care sunt accidentati.

Pentru a-l lua pe banca, cei de la Barcelona au avut nevoie de acordul parintilor lui Ansu Fati, scrie Marca. Acestea sunt regulile in Spania in cazul in care tinerii jucatori nu au implinit varsta de 17 ani.

Ansu Fati a intrat pe teren in minutul 78, inlocuindu-l pe Carles Perez, un alt tanar jucator.

Fati a intrat in cartea recordurilor Barcelonei cu minutele jucate aseara. Este al doilea cel mai tanar jucator folosit de echipa de pe Camp Nou. Recordul absolut il detine Vicente Martinez, care era cu 18 zile mai tanar decat Fati cand a jucat pentru catalani in 1941.

Lionel Messi l-a strans in brate la final

"Adevarul este ca am avut emotii, dar nu am decat cuvinte de multumire pentru toti cei de la club, antrenori, fani, care m-au primit foarte bine.

M-am uitat la parintii mei, la familia mea, care sunt cei care m-au ajutat sa ajung aici. Este momentul sa ma bucur de moment si am numai cuvinte de multumire", a spus Ansu Fati la finalul partidei.

Starul argentinian Lionel Messi a remarcat si el evolutia buna a debutantilor serii la Barcelona (Ansu Fati si Carles Perez). Messi a publicat doua imagini pe Instagram si a scris ca se bucura pentru ca tinerii jucatori si-au implinit visul de a juca primul lor meci oficial pe Camp Nou.