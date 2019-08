Premiera MONDIALA: Ronaldo, gol anulat pentru ca era cu PARUL in offside! Ce s-a intamplat

Juventus a castigat cu 1-0 la Parma datorita golului marcat de Chiellini in prima repriza.

Cristiano a reusit sa inscrie in minutul 34, la 0-1, insa reusita sa a fost anulata pentru offside dupa consultarea VAR. Fanii lui Juve se amuza pe net. Explicatia oficiala: era cu o parte a capului in pozitie neregulamentara!

Ronaldo's head is offside ????

VAR rules no goal! ❌

How close is that!?!#SerieA pic.twitter.com/2J4zPSx1dh