Doi dintre cei mai buni atacanti din lume NU au prins lista pentru Balonul de Aur! TOP 10 jucatori uriasi ignorati de France Football

Atacantul celor de la Juventus Torino, Paulo Dybala, si varful lui Bayern Munchen, Robert Lewandowski, sunt cele mai rasunatoare nume care nu se afla pe lista nominalizatilor la Balonul de Aur in acest an. Ambii au fost nominalizati in 2017 si au castigat apoi titlul cu echipa lor de club, avand prestatii excelente.

Four Four Two a alcatuit un top al celor mai tari jucatori care nu au fost nominalizati la Balonul de Aur la gala de pe 3 decembrie. Alaturi de Dybala si Lewandowski mai sunt mentionati Dani Alves, Leonardo Bonucci, Gianluigi Buffon, Philippe Coutinho, David De Gea, Gonzalo Higuain, Andres Iniesta si Gerard Pique.