Tragedie cumplita in fotbal! Sediul unui club urias, distrus de un incendiu! Cel putin 10 persoane au murit

Unul dintre cele mai de succes cluburi din Brazilia trece prin momente cumplite.

Un incendiu in aceasta dimineata la sediul clubului Flamengo a provocat moartea a cel putin 10 persoane, anunta Marca. Incendiul a distrus o parte din infrastructura bazei de antrenament a clubului din Rio. Momentan, nu sunt cunoscute cauzele tragediei.

In afara celor 10 persoane decedate, alte 3 sunt la spital, una dintre acestea fiind in stare grava. Identitatea persoanelor decedate nu a fost momentan dezvaluita, insa este posibil ca printre acestea sa fie si juniori ai clubului - baza de antrenament Ninho do Urubu este locul de resedinta pentru juniorii clubului cu varste intre 14 si 17 ani. Jucatorii dormeau in momentul in care a izbucnit incendiul.

Pompierii au reusit sa stinga focul care a distrus complet baza. Flamengo este unul dintre cele mai de succes cluburi din istoria Braziliei, fiind unul dintre cele 5 care nu au retrogradat niciodata. Flamengo a castigat de 34 de ori Campeonato Carioca, record absolut.