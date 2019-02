TRAGEDIE la Dinamo: fostul jucator al echipei s-a impuscat in fata casei si n-a mai putut fi salvat! Anunt cutremurator

Dinamovistii sunt din nou in doliu.

Fost handbalist al echipei, sarbul Novak Boskovic si-a luat azi viata dupa ce s-a impuscat in fata casei sale din orasul Crvenka. Boskovic, 29 de ani, a jucat pentru Dinamo in sezonul 2017-2019. In luna noiembrie, a cerut rezilierea acordului pe motiv ca nu s-a acomodat in Bucuresti. La Dinamo, handbalistul a marcat 27 de goluri in Luga Nationala si 10 in Liga Campionilor. Dupa despartirea de 'caini', handbalistul a plecat in Israel.