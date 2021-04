Clipul care face inconjurul lumii! Gosens a primit in sfarsit tricoul lui Ronaldo! De ce nu se puteau opri din ras colegii lui

Jucatorii de fotbal nu ne incanta doar pe teren, ci uneori si in afara lui, uneori cu niste glume de exceptie.

Dupa ce in urma cu putin timp, Robin Gosens, fundasul stanga al celor de la Atalanta, a povestit in autobiografia sa un episod in care Cristiano Ronaldo l-a facut sa se simpla "mic" dupa ce la finalul unei partide castigata de echipa sa in fata portughezului, acesta nu l-a bagat in seama cand a fost rugat sa faca schimb de tricouri, gest pusa pe seama infrangerii de fotbalist.

Acum, coechipierii lui Gosens de la Atalanta au pus la cale un "prank" si i-au cumparat un tricou de-al lui Ronaldo fundasului stanga, iar dupa ce acesta l-a desfacut, colegii nu s-au putut abtine si l-au luat la "misto" si au zis ca "in sfarsit ai tricoul".



Jucatorul echipei antrenata de Gasperrini a fost dorit in trecut si de Juventus sau Inter, iar in aceasta vara se anticipeaza o trecere a lui la o echipa cu o putere financiara mai mare, poate chiar din Premier League, dupa cum speculeaza presa din Italia.