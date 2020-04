BREAKING NEWS! Prima liga care ar putea fi INCHEIATA OFICIAL din cauza pandemiei de coronavirus! 

Belgia ar putea fi prima liga care alege sa incheie sezonul din cauza pandemiei de coronavirus.

Conform voetbalzone.nl oficialii JUpiler Pro League a sfatuit Federatia Belgiana de Fotbal sa incheie sezonul definitiv, iar clasamentul sa fie stabilit in functie de pozitiile actuale.

Pandemia de coronavirus face imposibila reluarea campionatului intr-un timp scurt, iar prelungirea acestuia ar duce la o schimbare totala a calendarului pentru sezonul viitor. Propunerea va fi analizata intr-o sedinta care va avea loc pe 15 aprilie, in care se va lua decizia finala.

Astfel, campioana va fi Bruges, in timp ce ocupanta locului secund, Gent, intra in preliminariile pentru Champions League. In urma lor, Charleroi, Antwerp si Standard Liege se califica pentru meciurile preliminarii din Europa League.