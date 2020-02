Ultima DECLARATIE a lui Zidane despre starea lui Eden Hazard! Cat ar putea lipsi de pe teren belgianul

Zidane nu este sigur daca Eden Hazard va mai evolua in aceasta campanie pentru Real Madrid dupa ce si-a fracturat glezna un ultimul meci de campionat.

Cosmarul lui Hazard continua pe Bernabeu. Dupa infrangerea in fata celor de la Levante, madrilenii au mai primit o veste proasta, dupa ce doctorii au confirmat ca belgianul s-a accidentat in acelasi loc, la glezna dreapta. Exista unele voci care sustin ca fostul jucator al lui Chelsea ar putea fi indisponibil pana la sfarsitul sezonului. Zidane a fost intrebat la conferinta de presa daca exista posibilitatea ca Eden Hazard sa rateze tot sezonul, insa acesta a oferit un raspuns incert.



"Nu sunt responsabil de aceasta parte, nu stiu daca se va opera sau nu, insa nu este fericit pentru ca a lipsit 3 luni si acum s-a accidentat din nou, nu este ceva pozitiv, nici pentru el, nici pentru echipa. Nu stiu daca s-a incheiat sezonul pentru el sau nu, sper sa nu se fi terminat", a declarat francezul inaintea meciul contra lui Manchester City din optimile Ligii Campionilor.

Eden Hazard are un start de sezon dificil la Real Madrid. Pana in prezent a ratat deja 19 meciuri pentru noul sau club din cauza accidentarilor. Inainte sa fie cumparat de "Los Blancos" in schimbul sumei de 130 de milioane de lire sterline, belgianul ratase doar 19 meciuri in cei 7 ani petrecuti la Chelsea.