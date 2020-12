BREAKING NEWS | "Maradona s-a SINUCIS!" Dezvaluirea de COSMAR a fostului medic al argentianului! "Se saturase de tot, era obosit"

Diego Armando Maradona a incetat din viata pe 25 noiembrie, in urma unui stop cardiac.

Aceasta este versiunea oficiala a argentinienilor, insa fostul sau medic a facut acum o dezvaluire socanta. Alfredo Cahe a declarat pentru postul argentinian Canal 9 ca fostul fotbalist s-ar fi sinucis.

Doctorul sustine ca Maradona era obosit si nu mai avea dorinta de a trai, fiind dezamagit de modul in care viata lui se schimbase dupa retragerea din fotbal.

"Ultima oara l-am vazut in viata la clinica Olivos, unde fusese operat. Era sedat si dormea. Nu am putut sa vorbesc cu el, cu psihologul sau cu psihiatrul. Pur si simplu, mi-au inchis usa in fata. Cand m-am dus sa-l vad a doua oara, se sinucisese.

Cred ca Maradona s-a sinucis pentru ca se saturase de tot ce il inconjura. Tot ce s-a intamplat a dus la sinucidere. Una dintre asistentele care au stat cu el pana la sfarsit mi-a spus ca nu mai voia sa traiasca, era obosit", a declarat Cahe, potrivit presei din Argentina.