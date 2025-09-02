Mircea Rednic (63 de ani) a părăsit-o pe UTA la finele stagiunii precedente, iar înainte să înceapă noul sezon a fost numit pe banca tehnică a celor de la Standard Liege.



Antrenorul a evoluat ca jucător la Standard, iar ca tehnician a mai fost la cârma echipei din Liege în sezonul 2012/13. Atunci a bifat 31 de apariții pe bancă, acum însă, doar cinci.



Standard Liege a venit cu explicații după ce l-a dat afară pe Mircea Rednic: ”Îmi asum! Alegerea mi-a aparținut”



Rednic a debutat cu dreptul la Standard, cu două victorii și un egal în primele trei etape. Ulterior, tehnicianul a consemnat două eșecuri care i-au fost fatale. A pierdut cu 0-3 în fața lui Royale Union SG și cu 0-3 în fața lui Cercle Brugge.



La o săptămână după demiterea lui Rednic, Marc Wilmots, directorul sportiv al lui Standard, a explicat că, în ciuda faptului că el l-a adus pe român la cârma lui Standard, tot el a și luat decizia de a se descotorosi de serviciile lui.



”Mircea Rednic a fost alegerea mea și mi-o asum. Îl apreciez pe Mircea, e un antrenor bun, dar la un moment dat trebuia să ne dăm seama că lucrurile nu funcționează. Din acel moment, trebuia luată o decizie: fie mă încăpățânam să demonstrez că am avut dreptate, fie recunoșteam că am greșit și acționam imediat pentru binele clubului.



Această decizie a fost luată de mine, cu Giacomo (n.r. – Angellini, directorul executiv al lui Standard Liege) și Pierre (n.r. – Francois, managerul general al lui Standard Liege). Am simțit că unele lucruri nu mergeau, și nu doar după meciul pierdut cu Cercle, așa că am acționat rapid”, a spus Wilmots, potrivit sudinfo.be.

