eMAG BLACK FRIDAY: Consola XBOX One cu doar 599 de lei si laptop gaming redus cu 1300 de lei! EXCLUSIV!

Black Friday incepe la eMAG pe 16 noiembrie.

sport.ro iti prezinta in exclusivitate cateva reduceri propuse de eMAG de Black Friday.

Pe 16 noiembrie la prima ora poti cumpara un Xbox One Slim 1 TB, redus pana la 599 de lei, de la 1099 de lei (45% discount). Acesta este singura consola cu Blu-Ray 4K, video streaming 4K si HDR. Experiente mult mai bogate, culori mult mai luminoase in jocuri precum Gears of War 4 si Forza Horizon 3. Cu un raport de contrast crescut intre lumina si intuneric, tehnologia High Dynamic Range aduce adevarat profunzime vizuala a jocurilor.

Cu de 4 ori mai mare decat rezolutia standardului HD, 4K Ultra HD ofera imaginea cea mai clara, filmul cel mai realist. Flux de continut 4K pe Netflix si Amazon Video, vizualizati filme Ultra HD Blu-Ray la fidelitate vizuala uimitoare cu High Dynamic Range.



Pasionatii de gaming mai pot opta pentru un laptop Lenovo Legion Y530-15ICH cu procesor Intel® Core™ i7-8750H pana la 4.10 GHz, redus cu 1300 de lei, pana la 4199 de lei.

Laptop Gaming Lenovo Legion Y530-15ICH cu procesor Intel® Core™ i7-8750H pana la 4.10 GHz, Coffee Lake, 15.6", Full HD, IPS, 144Hz, 8GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB, Free DOS, Black

La doar 24 mm grosime si 2,3 kg, laptopul Lenovo Legion Y530 15" a fost reproiectat pentru a oferi echilibrul ideal intre performanta jocurilor epice si portabilitatea practica.

Lenovo Y530 foloseste un procesor de inalta performanta Intel Core din generatia a-8-a, cu suport pentru tehnologia Intel Optane, optimizata pentru jocuri high-end si crearea de continut fara griji. Y530 este o adevarata platforma de jocuri, alimentata de NVIDIA® Pascal™ - cea mai avansata arhitectura GPU creata vreodata. Acest GPU avansat imbunatateste performanta in aplicatii high definition si suporta functiile DirectX12 pentru a oferi un gaming super rapid, fluent si eficient. Modelul Y530 vine de asemenea cu inovatorul NVIDIA® game-ready technologies care va permite sa experimentati cele mai recente titluri in toata gloria.

Alte reduceri de Black Friday la eMAG

Televizor LED Smart Samsung, 100 cm, 40NU7122, 4K Ultra HD - 1,299.99 pret de Black Friday

Telefon mobil Huawei P20 Lite, Dual SIM, 64GB, 4G, Klein Blue - 799.99 lei pret redus de Black Friday

Televizor LED Smart LG, 164 cm, 65UK6470PLC, 4K Ultra HD - 799.99 de lei pret redus de Black Friday

Combina frigorifica Arctic AK54305+, 291 l, Clasa A+, H 181.4 cm, Alb - 599 de lei pret redus de Black Friday

Statie de calcat Tefal Liberty SV7020E0, 2200 W, 5.4 bari, Jet de abur 290 g/min, Abur variabil 120 g/min, Rezervor apa 1.5 l, Anti-Calcar, Albastru - 249 de lei pret redus de Black Friday

Urmareste toate reducerile de Black Friday pe bf.stirileprotv si bf.sport.ro