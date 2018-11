"Nu, multumesc. Nu vin!" Perez, FURIOS! Antrenorul pe care-l vrea neaparat la Real l-a refuzat DIN NOU. Mesaj de ultima ora

Dupa esecul negocierilor cu Antonio Conte, Real l-a trecut pe managerul lui Tottenham, Mauricio Pochettino in topul prioritatilor pentru banca Madridului.

Numai ca Florentino Perez trebuie sa faca fata unui nou refuz. De aceasta data, unul categoric. The Sun scrie ca Pochettino nu i-a transmis clar ca nu e interesat in acest moment de propunerea lui Real. Ramane la Tottenham indiferent de oferta pe care i-o face Real.



Pochettino, 46 de ani, a fost in carti si in vara, inainte de numirea lui Lopetegui, insa si atunci a respins negocierile.



In Spania, Pochettino a mai antrenat-o pe Espanyol intre 2009 si 2012.