BREAKING NEWS | Antrenorul lui PSG a vorbit despre transferul lui Messi la Paris! "Impartasim aceeasi dragoste, avem o legatura!"

Mauricio Pochettino si-ar dori sa il aduca pe Lionel Messi la PSG.

Contractul starului in varsta de 33 de ani cu Barcelona expira la sfarsitul acestui sezon, iar clubul din capitala Frantei este una dintre echipele care vrea sa il trasfere.

"Clubul are o strategie de imbunatatit. Daca va aparea oportunitatea sa il antrenez pe Messi, ar fi uimitor. Daca nu, nu este o problema. Messi si cum mine impartasim dragostea pentru Newell. Amandoi am purtat tricoul respectiv, aveam acea legatura. Dar vom vedea. Nu stim ce se va intampla in viitor si nu stim daca drumurile noastre se vor intersecta", a spus Pochettino pentru RMC Sport.

Pe Parc des Princes, Messi ar fi coleg cu alti jucatori argentinieni: Angel Di Maria si Leonardo Paredes, dar ar putea sa se reuneasca cu fostul coleg, Neymar, care a declarat anul trecut ca suta la suta va juca din nou impreuna cu Lionel Messi.

Pochettino este sigur ca Neymar si Mbappe vor ramane la campioana Frantei.

"Ei vor ramane mult timp la PSG. Nu am nicio indoiala in legatura cu asta, iar clubul lucreaza din greu pentru a-i pastra pe amandoi. Am acel sentiment, iar Neymar si Mbappe sunt fericiti, se simt bine aici", a spus fostul antrenor de la Spurs.