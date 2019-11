"Va face parte mereu din istoria clubului!" Primele declaratii ale lui Mourinho dupa ce a semnat cu Tottenham! Ce mesaj i-a transmis lui Pochettino

Jose Mourinho a oferit primele declaratii dupa ce a semnat cu Tottenham.

Antrenorul portughez Jose Mourinho este noul tehnician al celor de la Tottenham dupa ce Mauricio Pochettino a plecat de la clubul londonez. Anuntul a fost facut oficial de catre cei de la Tottenham, iar Mourinho a oferit primele declaratii dupa ce a semnat un contract cu Spurs valabil pana la finalul sezonului 2022/2023. Mourinho i-a transmis un mesaj lui Pochettino.

"Sunt incantat sa vin la un club cu un patrimoniu urias si cu suporteri extrem de pasionali. Calitatea academiei si cea a lotului ma incanta. Sa lucrez cu acesti jucatori este ceea ce m-a atras cel mai mult.

Mauricio Pochettino si staff-ul sau vor face parte mereu din istoria noastra. Am cea mai mare admiratie pentru maniera in care a actionat in momentele dificile, in care echipa nu a jucat acasa, in timp ce s-a construit un nou stadion, si pentru caldura si sentimentele pozitive pe care ni le-a adus.

Vreau sa-i multumesc lui si staff-ului pentru tot ce au facut. Vor fi mereu bineveniti aici. Avem un lot talentat. Trebuie sa ne incarcam bateriile si sa facem un sezon bun, pentru fanii nostri", a spus Mourinho pentru Teamtalk.