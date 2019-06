Aici sunt cele mai mari salarii din fotbal! Topul celor mai "darnice" campionate din lume: Europa a pus stapanire pe primele cinci pozitii

O analiza arata unde se dau cele mai mari salarii din fotbal.

Premier League se situeaza pe primul loc intr-un clasament al ligilor din fotbal, realizat in functie de cheltuielile salariale pe care le au. Campionatul englez se situeaza pe locul patru in acelasi top realizat in randul tuturor campionatelor, indiferent de sport, potrivit unei analize publicate de AS.

Premier League ocupa prima pozitie in randul campionatelor de fotbal din lume, la o diferenta de 1.815.845.221 de euro fata de La Liga, ocupanda locului 2.

Salariul mediu oferit in Anglia este cu aproape 1 milion de euro mai mare decat cel oferit in Spania.

Interesant este ca doar 5 campionate ofera salarii medii de peste 1 milion de euro, toate fiind din Europa.

Clasamentul campionatelor de fotbal din lume in functie de salariul mediu oferit

1. Premier League - Anglia - 3.379.520 euro

2. La Liga - Spania - 2.487.194 euro

3. Serie A - Italia - 1.717.470 euro

4. Bundesliga - Germania - 1.578.130 euro

5. Ligue 1 - Franta - 1.118. 447 euro

6. Super League - China - 903.110 euro

7. Premier League - Rusia - 753.223 euro

8. Super Lig - Turcia - 742.043 euro

9. Brasileirao - Brazilia - 576.027 euro

10. Pro League - Arabia Saudita - 446.472 euro

11. First Division A - Belgia - 346.043 euro

12. Liga MX - Mexic - 345.712 euro

13. Primera Division - Argentina - 325.529 euro

14. MLS - Statele Unite si Canada - 318.890 euro

15. Primeira Liga - Portugalia - 303.147 euro