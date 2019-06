"Trebuie sa joace, are un viitor luminos!" Fanii englezi au fost dati pe spate de un roman si il cer in Premier League

Leicester City este clubul englez care a avut cei mai multi reprezentati la EURO U21.

Fanii celor de la Leicester City au trimis zeci de mesaje pe retelele de socializare dupa victoria nationalei Romaniei U21 in fata Angliei U21 cu scorul de 4-2. Desi dezamagiti de eliminarea nationalei lor, fanii fostei campioane a Angliei au remarcat evolutia unui jucator din nationala lui Mirel Radoi: Alex Pascanu.

Pascanu este legitimat la Leicester, la fel ca James Maddison, Demaray Gray sau Barnes, insa romanul a fost singurul care a parasit terenul cu zambetul pe buze. Daca pana acum nu a prins vreun meci pentru echipa mare a lui Leicester, fanii clubului cer ca acest lucru sa se intample din sezonul viitor, scriu cei de la Leicester Mercury.

"Bun joc Alex Pascanu, pustiul are un viitor luminos", "Primul sezon ca titular pentru Pascanu daca pleaca Maguire sau e prea devreme? Va fi un jucator mare", "Pascanu trebuie sa joace in prima echipa, e o stanca in defensiva" sunt doar cateva din mesajele postate de fanii campioanei din 2016 din Anglia.

Alex Pascanu are insa o misiune dificila sa intre in planurile lui Brendan Rodgers. Acesta mai poate folosi pe postul de fundas central alti 8 jucatori: Harry Maguire, Jonny Evans, Wes Morgan, Caglar Soyuncu, Filip Benkovic, Darnell Johnson, Josh Knight si Sam Hughes.