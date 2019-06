Cele doua echipe din Europa care au jucat fara fotbalisti straini. Una a promovat in La Liga, alta a fost la un meci de Serie A

In acest sezon, Osasuna si Cittadella au avut in lot doar jucatori spanioli si italieni.

Singurele echipe din primele doua divizii ale celor mai puternice 5 campionate din Europa (Anglia, Spania, Germania, Italia si Franta), care au nu au avut in lot niciun jucator strain, sunt Osasuna si Cittadella.

Club Atletico Osasuna a jucat in Liga Adelante, a doua divizie din Spania, si a avut in lot doar jucatori spanioli. Antrenorul basc Jagoba Arrasate Elustondo, numit in vara anului trecut, s-a inspirat probabil din activitatea lui Athletic Bilbao, dar a adaptat mai putin strict modelul la recrutarea de jucatori spanioli nu doar la cei dintr-o singura regiune a Spaniei. Performanta este cu atat mai meritorie cu cat Osasuna a castigat detasat liga secunda spaniola, la 8 puncte distanta de Granada si la 13 lungimi de Malaga. Echipa activeaza in orasul Pamplona, capitala Comunitatii Autonome Navarra, considerata o treime istorica a Euskal Herria, tinutul locuit de basci in muntii din nordul Spaniei si sudul Frantei. Desi mai putin de 20% din populatie din Navarra vorbeste sau intelege limba basca, regiunea este de aproape 500 de ani o zona de ciocniri puternice intre nationalismul basc si cel spaniol. Din lotul din acest sezon, 10 jucatori sunt nascuti in Provincia Navarra, iar 7 chiar in orasul Pamplona.

Cealalata echipa care a jucat doar cu fotbalisti autohtoni in acest sezon este Associazione Sportiva Cittadella, din orasul Cittadella, Provincia Padova, Regiunea Veneto, in nord-estul Italiei. Clubul a avut in acest an, atat la prima echipa, cat si la cea secunda, doar jucatori cu cetatenie italiena. Majoritatea covarsitoarea a fotbalistilor din lotul echipei sunt nascuti in provinciile din nordul si centrul Italiei (Veneto, Friuli-Venetia-Giulia, Lombardia, Emilia-Romagna, Piemont, Toscana). „Citta” a terminat sezonul trecut pe locul al 7-lea si a intrat in play-off-ul de promovare, la care participa ocupantele pozitiilor 3-8 din Serie B. Aici, echipa antrenorului Roberto Venturato (nascut in Australia din parinti italieni din regiunea Veneto) a invins pe Spezia (2-1), in semifinalele rundei decisive a trecut de Benevento (1-2, 3-0), pentru ca in finala sa fie invinsa dramatic de Verona (2-0, 0-3). Sciziunea zonei din nordul si o parte a centrului Italiei, denumita Padania (la nord de Roma si Lazio), cea mai bogata si mai industrializata din peninsula, a fost ceruta, incepand din 1996, de partidul nationalist de dreapta Lega Nord, condus acum de premierului italian Matteo Salvini, care militeaza pentru desprinderea de Sudul sarac si corupt.