Romania negociaza al doilea amical cu Chile in decurs de un an! Unde s-ar putea disputa partida. Selectionata va intalni si Finlanda, pe 5 iunie

La un an de la victoria de la Cluj, Romania poate juca din nou cu Chile.

Romania a negociat un amical cu Camerun, la Paris, dar sunt sanse mari sa dea din nou peste Alexis Sanchez si Arturo Vidal. Amicalul cu Chile se poate juca in Austria. Acum un an, Romania a castigat cu 3-2 in fata campioanei Americii de Sud.

In schimb, e sigur amicalul cu Finlanda. Pe 5 iunie, nationala va juca la Ploiesti impotriva echipei nordice.