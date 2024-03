Carlo Ancelotti a răbufnit după haosul din Valencia - Real Madrid: ”Fără precedent!”

Gazdele au condus cu 2-0 prin golurile marcate de Hugo Duro și Roman Yaremchuk, dar Real Madrid a reușit să revină pe tabelă prin ”dubla” lui Vinicius și să plece cu un punct de pe Mestalla.

Jude Bellingham putea aduce chiar victoria pentru cei de la Real Madrid, cu golul său marcat în minutul 90+9 după o lovitură de cap, dar centralul partidei, Gil Manzano, oprise jocul înainte ca mingea să ajungă în poartă.

Englezul s-a ales și cu cartonașul roșu după ce arbitrul a crezut că a fost înjurat de acesta. După meci, Carlo Ancelotti a răbufnit și a dezvăluit ce i-a transmis Bellingham centralului.

”Ce să spun... nu sunt multe de spus. S-a întâmplat ceva fără precedent. Nu suntem mulțumiți nici de cartonașul roșu al lui Jude. Tocmai i-a spus arbitrului: ‘E gol, la naiba!‘. Nu l-a insultat pe Gil Manzano”, a spus Carlo Ancelotti.

⚪️ Ancelotti: “What to say… there is not much to say. Something unprecedented has happened”.

“We’re not happy with Jude’s red card. He just told the referee: it’s f*cking goal. He didn’t insult Gil Manzano”. pic.twitter.com/y7YwFCI9Nv