Erling Haaland (25 de ani) a fost cel care a deschis scorul pe Emirates Stadium, după doar nouă minute, după o fază de senzație.



Tijjani Reijnders a pasat excelent pe poziție viitoare pentru starul norvegian, care a înscris după un sprint de senzație. Nu a putut fi oprit de defensiva lui Arsenal și nu i-a dat nicio șansă lui David Raya, din poziție ideală.



În acest debut de sezon, Haaland pare de neoprit. Cifrele sale (șapte meciuri și opt goluri în toate competițiile) sunt absolut senzaționale, iar în Premier League este golgheter detașat. Aceasta a fost reușita cu numărul șase pentru starul norvegian în întrecerea internă.



Arsenal - Manchester City | Echipele de start:



Arsenal: Raya – Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori – Merino, Zubimendi, Rice – Madueke, Gyokeres, Trossard



Manchester City: Donnarumma – Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly – Rodri – Silva, Foden, Reijnders, Doku - Haaland



Arsenal vine după victoriile din Premier League, 3-0 cu Nottingham Forest, și Champions League, 2-0 cu Ath. Bilbao și are trei victorii din primele patru meciuri în campionat.



De cealaltă parte, Manchester City are două victorii în acest start de sezon și vine după succesul din Champions League cu Napoli, scor 2-0.



Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria „tunarilor” cu 5-1.

