Nu s-au gandit la asta cand au facut planul de meci! Arsenal a bagat un "spectator" in teren dupa 25 de minute de HAOS la derby-ul cu West Ham! Ce s-a intamplat

Arsenal o intalneste pe West Ham in deplasare.

Un moment inedit a avut loc la derby-ul Londrei dintre West Ham si Arsenal. Sead Kolasinac nu era in lot pentru partida din aceasta seara, dar o accidentare de ultim moment a lui Bellerin l-a fortat pe Ljungberg sa il treaca pe lista pe Kolasinac.

In minutul 29, Tierney s-a lovit puternic la brat si n-a putut continua. In locul fundasului stanga a intrat bosniacul trecut in ultim moment pe foaia de joc.

Kolasinac venise la meci ca spectator, dar dupa un sir de intamplari greu de anticipat a devenit un jucator cheie pentru unsprezecele lui Arsenal.