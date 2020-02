20 de meciuri de urmarit in acest weekend. Inter - AC Milan, FC Porto - Benfica si PSG - Lyon, printre partidele de interes

Tot in aceasta etapa se joaca alte derby-uri in Europa, printre care Real Sociedad - Athletic Bilbao si Bayern Munchen - RB Leipzig.

In acest weekend vor avea loc mai multe meciuri interesante in ligile din Anglia, Italia, Germania, Spania, Franta, Belgia, Olanda sau Grecia. In Austria, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia si Ucraina nu s-au reluat inca campionatele. In Suedia, Norvegia, Kazahstan sau Belarus competitia incepe abia peste cateva luni, pentru ca se desfasoara in formatul primavara - toamna.

Gent - Anderlecht (Belgia, Pro League, vineri, 7 februarie, 21.30)

Getafe - Valencia (Spania, La Liga, sambata, 8 februarie, 17.00)

Fenerbahce - Alanyaspor (Turcia, Super Lig, sambata, 8 februarie, 19.00)

Notthingam Forest - Leeds United (Anglia, Championship, sambata, 8 februarie, 19.30)

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund (Germania, Bundesliga, sambata, 8 februarie, 19.30)

FC Zurich - FC Basel (Elvetia, Super League, sambata, 8 februarie, 20.00)

Hellas Verona - Juventus (Italia, Serie A, sambata, 8 februarie, 21.45)

FC Porto - Benfica (Portugalia, Liga Sagres, sambata, 8 februarie, 22.30)

FC Utrecht - Ajax Amsterdam (Olanda, Eredivisie, duminica, 9 februarie, 13.15)

Real Sociedad - Athletic Bilbao (Spania, La Liga, duminica, 9 februarie, 15.00)

AZ Alkmaar - Feyenoord (Olanda, Eredivisie, duminica, 9 februarie, 15.30)

Standard Liege - Club Brugge (Belgia, Pro League, duminica, 9 februarie, 15.30)

Osasuna - Real Madrid (Spania, La Liga, duminica, 9 februarie, 17.00)

Manchester City - West Ham United (Anglia, Premier League, duminica, 9 februarie, 18.30)

Bayern Munchen - RB Leipzig (Germania, Bundesliga, duminica, 9 februarie, 19.00)

Parma - Lazio (Italia, Serie A, duminica, 9 februarie, 19.00)

AEK Atena - Panathinaikos Atena (Grecia, Super League, duminica, 9 februarie, 19.30)

Inter Milano - AC Milan (Italia, Serie A, duminica, 9 februarie, 21.45)

Betis Sevilla - FC Barcelona (Spania, La Liga, duminica, 9 februarie, 22.00)

PSG - Ol. Lyon (Franta, Ligue 1, duminica, 9 februarie, 22.00)