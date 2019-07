VIDEO | MOTI, intrare criminala in preliminariile UCL! Ludogorets a fost eliminata si va juca in Europa League

Ludogoret a fost eliminata dupa ce a pierdut returul de pe teren propriu cu 3-2 in fata celor de la Ferencvaros.

Ludogorets a fost eliminata din Champions League de formatia din Ungaria, Ferencvaros, care a castigat ambele partide. In tur, ungurii s-au impus pe teren propriu cu 2-1, iar in retur au reusit sa castige si pe terenul celor de la Ludogorets, scor 3-2. Campioana Bulgariei va juca in preliminariile Europa League.

Moti si-a lasat echipa in 10 dupa o intrare criminala la mijlocul terenului. Fundasul roman a primit cartonasul rosu in minutul 82.

???? Karate kid: Ludogorets defender Cosmin Moti getting a straight red card in tonight's #UCL qualifier against Ferencvaros pic.twitter.com/px7JsOEcLj — mshumanov (@shumansko) July 17, 2019