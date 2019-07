VIDEO | Moment incredibil in preliminariile UCL! Si-a batut joc de un penalty! Antrenorul a turbat si la pauza l-a bagat pe Keseru

Jakub Swierczok, jucatorul celor de la Ludogorets si-a batut joc de o lovitura de la 11 metri. Jucatorul a vrut sa il umileasca pe portar si a incercat o "scarita", dar portarul a ramas pe mijlocul portii si a respins mingea peste poarta.

Ludogorets a pierdut mansa tur din primul tur al preliminariilor Champions League impotriva ungurilor de la Ferencvaros, scor 2-1 si sperau sa intoarca scorul pe teren propriu. In minutul 29 la scorul de 2-1 pentru Ferencvaros, bulgarii au primit o lovitura de la 11 metri care a fost executata de polonezul Jakub Swierczok.

Atacantul si-a batut joc de lovitura de la 11 metri. Jucatorul a vrut sa il umileasca pe portar si a incercat o "scarita", dar portarul a ramas pe mijlocul portii si a respins mingea peste poarta. La pauza meciului, antrenorul celor de la Ludogorets l-a schimbat pe Swierczok, in locul sau intrand Claudiu Keseru.

