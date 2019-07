VIDEO EMOTIONANT | Halep a prezentat trofeul in fata a peste 20.000 de oameni pe Arena Nationala! Simona a cantat imnul

Simona Halep a venit pe Arena Nationala pentru a prezenta fanilor trofeul de la Wimbledon.

Simona Halep a tinut sa le multumeasca tuturor celor care au fost alaturi de ea, de la momentul in care a inceput tenisul si pana in acest moment.

"As spune ca e seara voastra, nu doar seara mea, am fost insiprata de acesti campioni care au venit in aceasta seara alaturi de mine. O parte din acest trofeu as vrea sa il dedic mamei mele care a fost alaturi de mine. Le multumesc parintilor, familiei, ei au fost foarte importanti, poate cei mai importanti si tuturor antrenorilor. De la 4 ani si jumatate am avut cei mai buni antrenori si vreau sa le multumesc. Bineinteles, doamnei Virginia Ruzici care a fost o inspiratie pentru mine, lui Ilie Nastase care ne-a facut sa iubim acest sport in totalitate, si domnului Tiriac care mi-a dat niste sfaturi foarte dure, dar benefice, si nu in ultimul rand Romaniei ca m-am nascut in aceasta tara", a declarat Simona Halep.