Lovitura grea pentru Zidane! Motivul pentru care doi jucatori transferati in aceasta vara au INTERZIS la Real Madrid

Zinedine Zidane are parte de o problema majora pentru urmatorul sezon.

Spaniolii de la Marca dezvaluie o problema neasteptata de care se loveste Zinedine Zidane pentru sezonul urmator. El a decis sa conteze pentru sezonul urmator in lotul primei echipe pe tanarul mijlocas uruguayan, Federico Valverde, cel care a jucat 16 partide in sezonul trecut de La Liga, fiind titular in 6 meciuri.

Aceasta decizie aduce o consecinta importanta pentru jucatorii transferati de Real Madrid in aceasta vara. Valverde va ocupa, alaturi de Militao si Vinicius locurile pentru cei 3 non-europeni! Cei de la Real Madrid spera ca Valverde sa primeasca cetatenie spaniola in curand pentru a-i elibera locul lui Rodrygo, atacantul cumparat in urma cu un an de la Santos dar care a ajuns in aceasta vara la Real Madrid.

Momentan, Rodrygo este trimis la echipa de Castilla si asteapta sa vada daca Valverde isi rezolva problema pentru a putea fi folosit in viitorul sezon de La Liga de catre Real Madrid. Un jucator care cu siguranta nu va putea fi folosit este Kubo, cel care impresioneaza in presezon insa se afla in aceeasi situatie cu Rodrygo! Astfel, chiar si daca Valverde primeste cetatenie spaniola, Zinedine Zidane va putea alege doar unul dintre Rodrygo si Kubo.