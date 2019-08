PLAY OFF UEFA CHAMPIONS LEAGUE | Ajax si Brugge, principalele favorite la calificarea in grupe!

Urmareste cele mai importante faze din cele doua meciuri pe www.sport.ro si aplicatia sport.ro

Urmarim si comentam impreuna cele doua meciuri din play-off-ul UEFA CHAMPIONS LEAGUE:

Ajax - Apoel, ora 22:00

Club Brugge - LASK Linz, ora 22:00

Ajax si Brugge pornesc ca mari favorite la calificare in aceasta seara. In tur, Ajax a remizat, scor 0-0 pe terenul celor de la Apoel, dupa un meci pe care l-a dominat si este marea favorita a acestei duble. Pe terenul propriu, lancierii sunt foarte greu de invins, mai ales ca sunt incurajati la fiecare partida de 55 de mii de oameni.

Brugge s-a impus cu 1-0 in tur, pe terenul austriecilor de la Lask Linz, formatie care in turul 3 a produs una dintre surprizele acestor preliminarii si i-au eliminat pe cei de la Basel. Singurul gol al partidei a fost marcat de Vanaken in minutul 10 din penalty, insa austriecii au aratat un joc bun si au dominat partida chiar daca nu au reusit sa marcheze.