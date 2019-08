Un egal care o impinge pe CFR Cluj s-o bata la Glasgow pe Celtic. Dupa 1-1, cu multe ocazii de a marca, cei de la CFR sunt convinsi ca pot da lovitura in retur. Campioana e obligata sa bata in Scotia ca sa se califice in playoff.



Mario Camora: CFR se poate lupta cu oricine! Meritam victoria azi!





"Echipa a intrat bine, a dat gol si cred ca la final meritam o victorie. Echipa a luptat, a demonstrat ca daca luptam minim la fel ca ei o sa scoata un rezultat bun. Dar cred ca meritam o victorie la felul cum am luptat. Am avut ocazii multe, trebuia sa dam cel putin 2 goluri cu o echipa asa mare. A fost 1-1 acum in prima repriza, mergem la Glasgow ca sa dam gol. O sa dam tot si acolo si la final vedem. Dar cu atitudinea de azi avem sanse sa ne calificam. Avem incredere, echipa a demonstrat o forma foarte buna si in campionat, sper sa recuperam cat mai repede si sa ajungem la 100% ca sa castigam meciul si sa ne calificam. Celtic nu e de speriat, au echipa buna, cu istoric, jucatori puternici, cu calitate si tehnici. Dar CFR a aratat ca se poate bate cu oricine. Ne asteapta un meci greu, o atmosfera frumoasa", a spus Mario Camora, capitanul lui CFR.