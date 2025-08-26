După o lună și jumătate de meciuri, preliminariile cupelor europene se vor încheia, în această săptămână.

Astăzi și mâine, vom afla numele celor 7 echipe, care vor completa grupa extinsă de 36, în Champions League. Iar miza e uriașă! Atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar. E suficient să spunem că UEFA va premia toate cele 36 de echipe, care vor juca în grupa de Champions League, cu câte 18,6 milioane de euro! Apoi, vor curge banii pentru punctele adunate din septembrie încolo.

Până atunci, diseară, avem trei partide, în returul play-off-ul-ului Champions League. Ele vor porni de la următoarele rezultate, înregistrate în prima manșă:

*Ora 19.45: Kairat Almaty (Kazahstan) – Celtic Glasgow (Scoția)

În tur, a fost 0-0, în Scoția.

*Ora 22.00: Pafos (Cipru) – Steaua Roșie Belgrad (Serbia)

În tur, a fost 2-1 pentru ciprioți, la Belgrad.

*Ora 22.00: Sturm Graz (Austria) – Bodo Glimt (Norvegia)

În tur, norvegienii s-au impus pe teren propriu cu 5-0.

Sport.ro va oferi partidele din această seară, în format LIVE TEXT!

