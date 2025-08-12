Managerul general al campioanei a lăudat mutarea fotbalistului de 26 de ani de la Parma, o echipă care s-a luptat pentru supraviețuirea în Serie A, la campioana Olandei, care va juca în grupele UEFA Champions League.



Dennis Man a semnat marți un contract valabil până în 2029 cu PSV, club care a plătit Parmei 9 milioane de euro pentru transfer.



"Liga Campionilor e Liga Campionilor"



Mihai Stoica a subliniat progresul uriaș pe care acest transfer îl reprezintă pentru Man, chiar dacă Eredivisie nu are forța campionatului italian.



"Uriaș pas înainte. De la o echipă care se zbate pentru evitarea retrogradării în Italia, în UEFA Champions League. Un campionat care nu e de nivelul Serie A, dar care dă echipe… Una conduce acum la Fenerbahce (n.r. - Feyenoord). Liga Campionilor e Liga Campionilor, iar PSV e un club uriaș. Gică Popescu, Romario, Ronaldo au jucat înainte. Și Parma a fost echipă mare", a precizat Mihai Stoica.



Dennis Man s-a arătat extrem de entuziasmat de noua sa provocare. "Când agentul meu m-a sunat şi mi-a spus că PSV este interesat, am spus imediat: «să mergem». Acesta este un club pentru care orice jucător ambiţios vrea să joace. Sunt foarte înfometat să dau maxim în fiecare meci şi să câştig multe trofee cu PSV", a transmis Man la prezentarea oficială.



Dennis Man evolua la Parma din ianuarie 2021, scrângând în tricoul "cruciaților" 142 de meciuri, reușind să marcheze 28 de goluri şi să adune 17 pase decisive.

