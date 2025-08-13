Steaua, surclasată: echipa din Estul Europei cu cele mai multe meciuri în Liga Campionilor

Amir Kiarash
„Militarii“ au câștigat „trofeul cu urechi“, în 1986, însă apoi au dispărut, treptat, din cea mai tare competiție intercluburi din lume.

FCSB nu e Steaua. Acesta a fost verdictul sistemului judiciar din România după un proces lung și ultramediatizat. Doar că nu toți țin cont de ce s-a decis la noi.

De pildă, site-ul oficial UEFA trece trofeul Cupei Campionilor Europeni din 1986 în palmaresul FCSB-ului, după cum se poate vedea aici. Asta deși formația patronată de Gigi Becali a rămas fără „trofeul cu urechi“ care aparține de CSA Steaua.

Dincolo de această problemă, exista alta. Mai gravă! Toate echipele românești au dispărut din Champions League din 2013 încoace. Și, pe fondul căderii noastre, ale echipe estice ne-au surclasat în clasamentul all-time al Ligii Campionilor / Cupei Campionilor Europeni.

Confirmarea acestei realități o primim acum, încă o dată. Football Meets Data, cea mai mare platformă dedicată statisticilor din fotbalul internațional, a publicat clasamentul primelor zece echipe cu cele mai multe meciuri în cea mai tare competiție intercluburi din lume. În această ierarhie, apare o singură formație din Europa de Est: Dinamo Kiev (Ucraina) cu 264 de partide. 

De remarcat că Dinamo n-a triumfat niciodată, nici în Cupa Campionilor Europeni, nici în Liga Campionilor. În schimb, gruparea din Kiev a câștigat Supercupa Europei (1975/1976) și Cupa Cupelor (1985/1986 și 1974/1975). 

În sezonul 1998-1999, a fost ultima performanță notabilă a lui Dinamo Kiev, în Champions League, atingerea semifinalelor. Aici, ucrainenii au fost eliminați de Bayern Munchen, după 3-3 în tur și 0-1 în retur.

În ceea ce privește CSA Steaua, aceasta figurează în statistici cu un total de 115 meciuri în Cupa Campionilor Europeni / Champions League: 42 de victorii, 30 de egaluri, 43 de înfrângeri, golaveraj 165-162.

