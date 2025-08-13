Steaua, surclasată: echipa din Estul Europei cu cele mai multe meciuri în Liga Campionilor

FCSB nu e Steaua. Acesta a fost verdictul sistemului judiciar din România după un proces lung și ultramediatizat. Doar că nu toți țin cont de ce s-a decis la noi.

De pildă, site-ul oficial UEFA trece trofeul Cupei Campionilor Europeni din 1986 în palmaresul FCSB-ului, după cum se poate vedea aici. Asta deși formația patronată de Gigi Becali a rămas fără „trofeul cu urechi“ care aparține de CSA Steaua.

Dincolo de această problemă, exista alta. Mai gravă! Toate echipele românești au dispărut din Champions League din 2013 încoace. Și, pe fondul căderii noastre, ale echipe estice ne-au surclasat în clasamentul all-time al Ligii Campionilor / Cupei Campionilor Europeni.

Confirmarea acestei realități o primim acum, încă o dată. Football Meets Data, cea mai mare platformă dedicată statisticilor din fotbalul internațional, a publicat clasamentul primelor zece echipe cu cele mai multe meciuri în cea mai tare competiție intercluburi din lume. În această ierarhie, apare o singură formație din Europa de Est: Dinamo Kiev (Ucraina) cu 264 de partide.

