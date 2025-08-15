Mijlocașul român a fost titular și a avut o prestație excelentă în cele 67 de minute jucate în meciul care a adus calificarea campioanei Ciprului în play-off, după 3-0 la general cu Dinamo Kiev, iar fostul portar a avut o reacție memorabilă la adresa sa.



Florin Prunea s-a arătat impresionat de capacitatea de efort a fotbalistului român, pe care l-a urmărit cu atenție în minutele în care s-a aflat pe teren.



"Băi, voi știți cum alerga, frate?! Am stat și după meci... bă, are un băiețel, nevasta e cipriotă. El e de-al casei acum, acolo. Băi, cât a alergat!", a spus Prunea, potrivit iAMSport.



Prunea: "M-a impresionat, frate!"



Fostul oficial de la Dinamo a continuat analiza, subliniind polivalența și implicarea totală a lui Dragomir în jocul echipei sale.



"A început în stânga, apoi a jucat în dreapta și în centru, pe tot terenul. În minutul 70 (n.r. - minutul 67) l-a schimbat, de fapt pe toți trei atacanții i-a schimbat. I-au terorizat pe ăia. Bă, dar ăsta, Dragomir, m-a impresionat, frate", a mai spus Prunea.



Pentru a ajunge în grupele celei mai importante competiții intercluburi, Pafos, echipa lui Dragomir, trebuie să treacă de un ultim obstacol, Steaua Roșie Belgrad.



Evoluțiile solide de la echipa de club, unde are contract până în 2028, l-ar putea readuce pe Vlad Dragomir și în circuitul echipei naționale. Este de așteptat ca mijlocașul să se regăsească pe lista selecționerului Mircea Lucescu pentru meciurile din septembrie, un amical împotriva Canadei și duelul oficial cu Cipru, din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

