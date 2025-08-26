Pafos – Steaua Roșie Belgrad, de la 22:00

Echipele de start:

Pafos : Michael - Correia, Goldar, Luckassen, Pileas - Pepe, Sunjic - Orsic, Dragomir, Bruno - Anderson

: Michael - Correia, Goldar, Luckassen, Pileas - Pepe, Sunjic - Orsic, Dragomir, Bruno - Anderson Steaua Roșie: Matheus - Tiknzyan, Veljkovic, Milosavljevic, Seol - Krunic, Elsnik - Ivanic, Bruno Duarte, Babicka - Ndiaye

Sturm Graz – Bodo/Glimt, de la 22:00

Echipele de start:

Sturm Graz : Christensen - Aiwu, Stankovic, Lavalee - Malic, Hovart, Chukwuani, Karic - Jatta, Kiteishvili, Boving

: Christensen - Aiwu, Stankovic, Lavalee - Malic, Hovart, Chukwuani, Karic - Jatta, Kiteishvili, Boving Bodo/Glimt: Haikin - Bjorkan, Bjortuft, Nielsen, Sjovold - Saltnes, Berg, Evjen - Hauge, Hogh, Jorgensen

Kairat Almaty – Celtic 0-0

Min. 91: Au început prelungirile!

Min. 90+5: S-a încheiat repriza a doua! Urmează prelungiri.

Min. 88: Ocazie mare pentru Kairat Almaty! Ofri Arad a reluat excelent cu capul, dar execuția sa a fost parată de portarul Schmeichel.

Min. 25: Ocazie pentru Celtic! James Forrest a trimis o lovitură periculoasă de cap, dar portarul lui Kairat a respins de sub bară.

Min. 1: A început partida!

Echipele de start:

Kairai Almaty: Anarbekov - Mrynskiy, Sorokin, Martynovich, Luis Mata - Glazer, Tapalov, Arad - Gromyko, Jorginho, Ricardinho

Anarbekov - Mrynskiy, Sorokin, Martynovich, Luis Mata - Glazer, Tapalov, Arad - Gromyko, Jorginho, Ricardinho Celtic: Schmeichel - Tierney, Scales, Carter-Vickers, Ralston - Hatate, HJ Yang, McCregor, Nygren - Maeda, Forrest

După o lună și jumătate de meciuri, preliminariile cupelor europene se vor încheia, în această săptămână.

Astăzi și mâine, vom afla numele celor 7 echipe, care vor completa grupa extinsă de 36, în Champions League. Iar miza e uriașă! Atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar. E suficient să spunem că UEFA va premia toate cele 36 de echipe, care vor juca în grupa de Champions League, cu câte 18,6 milioane de euro! Apoi, vor curge banii pentru punctele adunate din septembrie încolo.

Până atunci, diseară, avem trei partide, în returul play-off-ul-ului Champions League. Ele vor porni de la următoarele rezultate, înregistrate în prima manșă:

*Ora 19.45: Kairat Almaty (Kazahstan) – Celtic Glasgow (Scoția)

În tur, a fost 0-0, în Scoția.

*Ora 22.00: Pafos (Cipru) – Steaua Roșie Belgrad (Serbia)

În tur, a fost 2-1 pentru ciprioți, la Belgrad.

*Ora 22.00: Sturm Graz (Austria) – Bodo Glimt (Norvegia)

În tur, norvegienii s-au impus pe teren propriu cu 5-0.

Sport.ro va oferi partidele din această seară, în format LIVE TEXT!

