”E un rezultat îmbucurător pentru retur”. Reacție din vestiarul CFR-ului după remiza din Armenia

Masivul apărător al lui Dan Petrescu se declară mulțumit de jocul echipei sale de la Erevan și se gândește deja la returul programat săptămâna viitoare, miercuri, în Gruia: ”Acasă trebuie să câștigăm”, spune Burcă.

Andrei Burcă, după Pyunik - CFR Cluj 0-0: ”E un rezultat îmbucurător pentru retur”

”Așa se întâmplă uneori în fotbal, joci bine, dar nu reușești să marchezi. Am jucat în deplasare, a fost primul meci, se vede că nu suntem în ritm, trebuie să mai treacă două-trei meciuri ca să putem fi în formă maximă. Consider că am făcut un meci bun, adversarii nu și-au creat nicio ocazie, e un rezultat îmbucurător pentru retur.

Nu vreau să caut scuze, consider că am ratat noi prea mult. Sunt bucuros că nu am primit gol, asta contează, asta ne cere Mister, 0-0 aici e un rezultat bun pentru noi. Acasă trebuie să câștigăm”, a spus Burcă, pentru canalele oficiale de comunicare ale celor de la CFR Cluj.

Returul dintre CFR Cluj și Pyunik Erevan este programat miercuri, 13 iulie, de la 21:30, în Gruia. Dacă va reuși să treacă de armeni, elevii lui Dan Petrescu se vor duela în faza următoare a preliminariilor Champions League cu învingătoarea dintre F91 Dudelange (Luxemburg) și KF Tirana (Albania).

Cristi Balaj a vorbit despre remiza de la Erevan

Președintele lui CFR Cluj a vorbit după meciul de la Erevan despre remiza obținută de echipa sa, remarcând ocaziile avute de ardeleni, punând pe seama ghinionului ratările în lanț ale jucătorilor lui Dan Petrescu.

„Important este că nu am primit gol, putem să zicem că e o echipă incomodă. Jucătorii noștri în sistemul defensiv putem spune că au reușit să contracareze ofensiva lor, neinspirație în fața porții, ghinion, neșansă.

Sper ca băieții să simtă că sunt mai buni, din punctul meu de vedere sunt mai buni decât echipa gazdă, dar orice joc trebuie tratat cu maximă seriozitate. Probabil în retur dacă vom avea cel puțin tot atâtea ocazii de gol, vom reuși să câștigăm și să ne calificăm”, a declarat Cristi Balaj la Digi Sport.