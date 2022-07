La Erevan nu au fost prezenți jurnaliști români, astfel că Dan Petrescu a răspuns celor două întrebări adresate de jurnaliștii armeni în limba engleză. Antrenorul CFR-ului a făcut o scurtă analiză a jocului și a dezvăluit că nu a fost surprins de campioana Armeniei.

Dan Petrescu a stat 49 de secunde la conferința de presă din Armenia

”Nu m-a surprins nimeni pentru că știam că va fi un meci dificil, sunt campionii Armeniei, au jucători buni și nu au fost o surpriză pentru mine.

În ceea ce privește meciul, noi am avut mai multe ocazii, trebuia să marcăm, adversarii au avut mai puține ocazii. 0-0 nu este rezultatul just pentru că am avut mai multe ocazii, dar este fotbal și orice este posibil”, a spus Dan Petrescu, la conferința de presă.

Returul dintre CFR Cluj și Pyunik Erevan este programat miercuri, 13 iulie, de la 21:30, în Gruia. Dacă va reuși să treacă de armeni, elevii lui Dan Petrescu se vor duela în faza următoare a preliminariilor Champions League cu învingătoarea dintre F91 Dudelange (Luxemburg) și KF Tirana (Albania).

Cristi Balaj a vorbit despre remiza de la Erevan

Președintele lui CFR Cluj a vorbit după meciul de la Erevan despre remiza obținută de echipa sa, remarcând ocaziile avute de ardeleni, punând pe seama ghinionului ratările în lanț ale jucătorilor lui Dan Petrescu.

„Important este că nu am primit gol, putem să zicem că e o echipă incomodă. Jucătorii noștri în sistemul defensiv putem spune că au reușit să contracareze ofensiva lor, neinspirație în fața porții, ghinion, neșansă.

Sper ca băieții să simtă că sunt mai buni, din punctul meu de vedere sunt mai buni decât echipa gazdă, dar orice joc trebuie tratat cu maximă seriozitate. Probabil în retur dacă vom avea cel puțin tot atâtea ocazii de gol, vom reuși să câștigăm și să ne calificăm”, a declarat Cristi Balaj la Digi Sport.