"Avem incredere ca putem trece de Celtic!" CFR crede ca poate da lovitura in Champions League si poate elimina Celtic

Cei de la CFR Cluj sunt optimisti inaintea meciului cu Celtic.

CFR Cluj se pregateste de o "dubla" extrem de importanta in Champions League, atat din punct de vedere fotbalistic, cat si financiar. Dupa ce a reusit sa elimine Astana si Maccabi Tel-Aviv, CFR crede ca poate trece si de campioana scotiei, Celtic.

Pentru multi dintre jucatorii de la CFR, aceasta confruntare cu Celtic reprezinta punctul maxim al carierei. Mihai Bordeainu, castigator a doua titluri de campion si a unei Supercupe cu CFR Cluj a declarat ca va fi cel mai important meci al carierei pentru el, iar echipa va da totul pentru a obtine calificarea in play-off-ul Champions League.

"Pentru mine va fi cel mai important meci al carierei, n-am mai jucat genuul acesta de meciuri. Stiu ca va fi greu, dar avem incredere ca putem trece mai departe. Multi au fost sceptici in privinta noastra, dar noi ne-am vazut de treaba si pricat au incercat altii sa ne destabilizeze, am crezut in noi si ne-am vazut de drumul nostru", a declarat Mihai Bordeianu

"Trebuie sa jucam mai bine, sa fim mai increzatori, sa avem alt ritm, intalnim un adversar mai agresiv, cu un joc bazat mai pe forta, Celtic nu joaca precum celalate doua echipe pe care le-a eliminat, Astana si Maccabi, mult mai tehnice si mai putin agresive. Stim absolut totul despre ce fac cei de la Celtic. Orice copil cand se apuca de fotbal viseaza sa joace in Liga Campionilor. Mai avem de munca, greul acum incepe, am facut doi pasi importanti, dar drumul inca e lung", a mai declarat Bordeaianu