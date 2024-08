În competiţia de box feminin, Angela Carini a abandonat după doar 46 de secunde la meciul cu Imane Khelif (Algeria), sportivă care a fost descalificată anul trecut de la Campionatul Mondial din cauza nivelului ridicat de testosteron.

Italianca a fost lovită de două ori de adversara sa în runda inaugurală, înainte de a abandona concursul după ce a vorbit cu echipa ei. Tânăra de 25 de ani a căzut în genunchi şi a plâns în ring după ce a abandonat lupta.

"Am inima frântă", a spus Angela Carini. "Am urcat în ring pentru a-mi onora tatăl. Mi s-a spus de multe ori că sunt o luptătoare, dar am preferat să mă opresc pentru sănătatea mea. Nu am mai simţit niciodată un pumn ca acesta", a adăugat sportiva.

Motivul pentru care Imane Khelif poate concura la JO

Angela Carini a declarat că nu depinde de ea să judece dacă Imane Khelif ar fi trebuit să fie exclusă din competiţia feminină. "Eu mi-am făcut treaba".

Participarea algeriencei la Jocurile Olimpice a reprezentat o sursă de controverse, după ce anul trecut sportiva a fost descalificată de la Campionatul Mondial de box feminin, după ce nivelul ridicat de testosteron nu a respectat criteriile de eligibilitate.

CIO a aprobat participarea ambelor sportive în conformitate cu normele în vigoare pentru Jocurile Olimpice, care sunt mai puţin stricte decât cele ale IBA. Imane Khelif a concurat și la ediția de la Tokyo, unde a fost eliminată în runda inaugurală.

Purtătorul de cuvânt al CIO, Mark Adams, a avertizat împotriva unei "vânători de vrăjitoare" și a criticat informaţiile eronate, subliniind că acest caz nu reprezintă o problemă de transsexualitate.

Oficialul CIO a cerut ca retorica să fie "atenuată", adăugând că "se simte în totalitate confortabil cu regulile" care au fost utilizate anterior la Jocurile Olimpice de la Rio 2016 şi Tokyo 2020.

