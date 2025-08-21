La un an de la triumful din Franța, pugilista algeriană a negat categoric zvonurile lansate de fostul ei manager, pe care îl acuză de trădare și rea-voință.



Scandalul a fost declanșat de niște afirmații ale lui Nasser Yefsah, fostul reprezentant al sportivei, apărute în publicația franceză Nice-Matin. Acesta susținea că Imane Khelif a renunțat la box, fără a oferi însă detalii clare despre o decizie definitivă.



Reacție furibundă în social media



Sportiva a rupt tăcerea printr-o postare tranșantă pe contul personal de Facebook, unde a demontat scenariul retragerii. "Doresc să precizez opiniei publice că informaţiile referitoare la retragerea mea din box sunt false", a scris campioana.



Mai mult, Khelif a lansat un atac dur la adresa lui Yefsah, pe care îl acuză că a "trădat-o". "Această persoană nu mă mai reprezintă în niciun fel. Mi-a trădat încrederea şi ţara prin declaraţiile sale mincinoase şi răuvoitoare", a punctat pugilista.



Imane Khelif a ținut să-și asigure fanii că rămâne pe deplin dedicată sportului de performanță. "Nu am anunţat niciodată că mă retrag din box, rămân dedicată carierei mele sportive, mă antrenez regulat şi îmi menţin condiţia fizică între Algeria şi Qatar în vederea următoarelor competiţii", a transmis ea, adăugând că vede în aceste zvonuri o tentativă clară de a-i sabota cariera: "Răspândirea unor astfel de informații are ca unic scop perturbarea şi prejudicierea carierei mele".

