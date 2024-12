(N.r. – Despre cel mai dur adversar întâlnit în ring) ”Byron Mitchell! Știi ce meci am făcut acolo?! Meciul a fost la Marsilia. Când am ajuns acolo, am făcut vizita medicală, am mâncat. Apoi, a bătut cineva la ușă, să merg să fac analize. Mi-au pus aparate pe cap, mi-au făcut EKG. Mă întrebam, ce au ăștia cu mine? Nu știam cu cine boxez! Știam doar cum îl cheamă, dar nu știam că e mondial, că e IBF, nu știam nimic!



Ei voiau să știe dacă sunt apt medical. Am făcut analizele alea, m-am dus la gală, eu nu știam cu cine boxez nici atunci, nu îl văzusem în poze. Am văzut la un moment dat un american de culoare, avea vreo 50 și ceva de kilograme, eu speram ca el să fie! Zic: 'mamă, dacă e ăla, știi ce bătaie îi dau?!' Îi ziceam lui Robert Păcuraru.



Când l-am văzut până la urmă pe Mitchell... mama mea! Avea niște brațe, pachet! M-am luat cu el în prima repriză, m-a strâns de gât cu antebrațul. M-a strâns de gât, iar apoi m-am luat cu el la bătaie ca pe stradă! Mi-a dat un pumn, o dreaptă.... și un croșeu de stânga de m-am dus târăș... nu îl uit pe Lăcătuș toată viața mea... (n.r.: antrenorul Adrian Lăcătuș, actual coordonator al lotului olimpic feminin al României).

M-am dus târâș din centru până la colț. A vrut Lăcătuș să mă oprească, mă înțepa în urechi, mă ciupea.



'Lasă-mă, cum să mă oprești? E meciul pe Eurosport!'. Rău de tot americanul, dar în repriza a 4-a m-a mușcat de ureche! În momentul acela am simțit un curent care mi-a trecut prin corp și am devenit lucid. Reprizele 2, 3 și 4 eram groggy, dar m-am bătut cu el ca pe stradă.



Dădea tare rău de tot! Mi-am revenit în reprizele 5 și 6.. asta e istorie ce spun acum! Am bătut reprizele 5 și 6. S-a terminat repriza a 6-a, meciul era pe Eurosport! L-am văzut pe american că a fugit din ring. A sărit din ring! Lăcătuș era lângă mine, iar toată lumea părăsea sala. Vorbeau ceva în franceză, dar noi nu auzeam ce se zice.



Era anunțat atentat cu bombă pe Eurosport! Eu, Lăcătuș și cine mai era am mers la vestiar, stăteam acolo. Nu ne-a zis nimeni nimic! S-a întrerupt transmisia la Eurosport, Rudel Obreja era comentator. Nu știa nici el ce s-a întâmplat, apoi s-a aflat. Dar, n-a fost nimic adevărat, era alarmă falsă.



Apoi, a fost el declarat învingător la puncte, că ne-am întors în ring după ceva timp. S-au întors și spectatorii”, a spus fostul boxerul român într-o nouă ediție a emisiunii Poveștile Sport.ro.