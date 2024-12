Octavian Stoica a boxat cu Jean Paul Mendy, sportiv pe care l-a înfruntat și Lucian Bute.

Povestea, dezvăluită în emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu

Emisiunea e în fiecare săptămână pe VOYO și Sport.ro.



Octavian Stoica a fost invitatul lui Andru Nenciu la o nouă ediție a emisiunii Poveștile Sport.ro. Multiplu campion național la amatori și câștigător al Centurii de Aur, bucureșteanul care a copilărit în Dudești a boxat la profesioniști timp de 10 ani, din 1996 până în 2006, timp în care a întâlnit și patru campioni mondiali, printre care celebrul Markus Beyer (35 de victorii, trei eșecuri, o remiză).

Din cartea adversarilor lui ”Geolgău” nu lipsește nici meciul cu Jean Paul Mendy, fostul adversar al lui Lucian Bute, de la gala de la Romexpo (București). Pe francez, Stoica îl consideră drept cel mai ”murdar” oponent din cauza stilului său lipsit total de fair-play, sportiv care apela în ring la trucuri ieftine și lovituri nepermise.

Octavian Stoica, poveste meciului cu Octavian Stoica Jean Paul Mendy

În emisiunea Poveștile Sport.ro, fostul sportiv și-a amintit cum a fost meciul cu Jean Paul Mendy, în urma căruia a fost nevoit să se opereze, pentru că acesta i-a rupt nasul. Medicii au fost nevoiți să intervină pe viu, iar intervenția a costat mai mult decât bursa. A scos din buzunar cu 300 de dolari mai mult decât a primit pentru a intra în ring cu Mendy.

”Lucian Bute a fost un boxer bun, a fost campion mondial! A ținut centura... acum, alții sunt campioni mondiali după trei meciuri! S-a bătut cu toți... m-am bătut și eu cu Mendy, care boxează urât! M-am bătut cu el la Paris... în a 3-a repriză mi-a dat cu cotul, mi-a strâmbat nasul, dar la profesioniști nu se oprește meciul până nu ești KO.

În a 5-a repriză mi-a dat un cot de mi-a mutat nasul în partea cealaltă! Am câștigat rundele 4, 5 și 6. În a 6-a, când m-a prins pe corzi, mi-a dat un cap în nas de m-a umplut de sânge! Atunci, antrenorul meu, Claudiu Mușat, a sărit în ring, nu a mai rezistat și s-a oprit meciul.

M-am operat la nas după meci, am avut 1.200 de dolari bursa și am plătit 1.500 reparația acasă. Am ieșit bine! (n.r. – e ironic). Am stat în spital trei zile, operat pe viu. Mi-a bătut cu ciocanul în nas să îl îndrepte”, a spus ”Geolgău” în emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu.