Mike Tyson a izbucnit in LACRIMI in direct: "E foarte dificil sa vorbesc despre asta!" DRAMA traita de marele luptator

Mike Tyson a inceput sa planga in direct la un post de radio.

Tyson plange cand isi aminteste de Tupac, rapperul impuscat in Las Vegas la finalul unei gale de box, in 1996.

Incidentul tragic s-a petrecut la finalul luptei dintre Mike Tyson si Bruce Seldon, pe 7 septembrie 1996, castigata de Tyson prin KO in prima repriza. Mike Tyson a plecat acasa dupa meci, in timp ce Tupac a fost impuscat in trafic la un semafor. Legendarul rapper a murit 6 zile mai tarziu la spital.

Tyson era prieten bun cu Tupac, cel care fusese invitatul pugilistului la acea partida. Cantaretul chiar a participat la conferinta de presa de dupa partida.



"Era foarte fericit dupa lupta. A venit la conferinta de presa cu mine, vorbea niste rahaturi despre victoria prin KO in prima repriza. Eu am plecat apoi acasa. Eram acasa, dormeam, cand am aflat ca a fost impuscat. Nu m-au lasat sa-l vizitez la spital.

E foarte dificil sa vorbesc despre asta. Era un pusti care a vrut sa ajunga departe, iar apoi s-a intamplat ce s-a intamplat.

Ne-am cunoscut la un club, nu il lasau sa intre si am mers afara si l-am bagat prin spate.

De fiecare data cand merg undeva, Africa, Noua Zeelanda, toata lumea ma intreaba cum era Tupac", a povestit marele Tyson la un post de radio.