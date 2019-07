Manny Pacquiao intra in ISTORIE! La 40 de ani a devenit cel mai batran campion mondial dupa victoria de aseara! Adversarul era neinvins in cariera!

Legenda boxului nu da semne de oboseala.

Filipinezul Manny Pacquiao si-a cimentat numele in istoria boxului dupa o victorie fantastica prin decizie mixta in fata lui Keith Thurman. Pacquiao a devenit la 40 de ani campionul mondial WBA la categoria welterweight. Doi dintre judecatori i-au acordat victoria cu 115-112 lui Pacquiao, in timp ce al 3-lea a notat 114-113 pentru Thurman.

Pacquaio a ajuns la 62 de victorii din 71 de lupte (7 infrangeri, 2 remize, 39 de KO-uri), in timp ce Thurman a suferit prima infrangere a carierei la a 30-a lupta. Meciul, conform CBS Sports, este un pretendent serios la "lupta anului in box"!

"Mi-au placut foarte mult fanii, va multumesc atat de mult ca ati venit aici. Sunt sigur ca sunteti fericiti pentru ca ati vazut o lupta buna. Chiar daca Thurman a pierdut, a dat ce avea mai bun. Nu este un adversar usor. Este un boxer bun, puternic. Cred ca sunt binecuvantat" a spus Pacquiao dupa victorie. De partea cealalta, Thurman l-a felicitat pe Pacquiao si si-a exprimat dorinta de a primi o revansa.

