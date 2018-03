ULTIMA ORA | Manny Pacquiao revine in ring: "Abia astept sa fiu din nou campion mondial!" Adversar dur pentru "Pacman": "Sunt outsider in lupta asta!"

Manny Pacquiao revine in ring.



Pugilistul din Filipne a confirmat faptul ca va reveni in ring si va disputa o partida in Malaezia impotriva campionului WBA Lucas Matthysse.

Meciul dintre Pacquiao si argentinianul Matthysse va avea loc in iunie, in Kuala Lumpur. Pacquiao se considera outsider in aceasta lupta.

"Imi place de el, are un stil agresiv de a boxa. Asta e exact ce imi doresc, sa distrez fanii boxului. In plus, Matthysse nu lupta murdar si il respect foarte mult pentru asta. Abia astept sa lupt si sa devin campion mondial din nou. Nu sunt favorit in acest meci, dar sunt obisnuit cu acest statut", a declarat Manny Pacquiao.