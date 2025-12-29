FOTO ȘI VIDEO Clipe de groază pentru Anthony Joshua! Pugilistul a fost implicat într-un accident cu doi morți

Clipe de groază pentru Anthony Joshua! Pugilistul a fost implicat într-un accident cu doi morți Box
Tragedie pentru celebrul pugilist.

Anthony Joshua
Pugilistul britanic a fost implicat într-un accident rutier grav, soldat cu moartea a două persoane, pe autostrada Lagos–Ibadan, în zona Makun. Joshua, aflat în această perioadă în Nigeria, a suferit răni ușoare și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Clipe de groază pentru Anthony Joshua

Incidentul s-a produs după ce SUV-ul în care se afla sportivul, un Lexus, s-a izbit de un camion staționat în apropierea unei benzinării, pe una dintre cele mai aglomerate artere din zonă. 

Anthony Joshua nu se afla la volan în momentul impactului, ci pe bancheta din spate, în spatele șoferului, potrivit informațiilor furnizate de autoritățile locale.

Imaginile surprinse imediat după accident îl arată pe Joshua fără tricou, vizibil amețit, înconjurat de cioburi de sticlă, fiind ajutat de trecători să iasă din mașina grav avariată. VEZI FOTO

Comisarul Poliției din statul Ogun, Lanre Ogunlowo, a confirmat că două persoane au fost declarate decedate la locul accidentului, în timp ce Joshua și un alt pasager au fost spitalizați. 

Purtătorul de cuvânt al poliției, Oluseyi Babaseyi, a precizat că starea boxerului este stabilă și că acesta a suferit doar leziuni minore, deși apropiații susțin că sportivul se află în stare de șoc.

