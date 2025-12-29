Pugilistul britanic a fost implicat într-un accident rutier grav, soldat cu moartea a două persoane, pe autostrada Lagos–Ibadan, în zona Makun. Joshua, aflat în această perioadă în Nigeria, a suferit răni ușoare și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.



Clipe de groază pentru Anthony Joshua



Incidentul s-a produs după ce SUV-ul în care se afla sportivul, un Lexus, s-a izbit de un camion staționat în apropierea unei benzinării, pe una dintre cele mai aglomerate artere din zonă.



Anthony Joshua nu se afla la volan în momentul impactului, ci pe bancheta din spate, în spatele șoferului, potrivit informațiilor furnizate de autoritățile locale.



Imaginile surprinse imediat după accident îl arată pe Joshua fără tricou, vizibil amețit, înconjurat de cioburi de sticlă, fiind ajutat de trecători să iasă din mașina grav avariată. VEZI FOTO

