În Arena Coca-Cola din Dubai, locația perfectă pentru a sugera comercialismul „Bătăliei Sexelor” dintre Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios, numărul unu mondial al tenisului feminin s-a înclinat în două seturi, scor 6-3, 6-3, în fața jucătorului australian.

Clasată pe locul 29 al ierarhiei mondiale, în final de 2025, Emma Răducanu a fost departe de a se arăta foarte atrasă de modul în care avea să se desfășoare acest eveniment.

Emma Răducanu a avut o singură curiozitate înaintea „Bătăliei Sexelor” dintre Sabalenka și Kyrgios

Fosta câștigătoare a Openului American a avut, mai degrabă, o curiozitate pe care a vrut să și-o satisfacă. „Vreau să văd dacă ambii vor lovi cu putere maximă, dar va fi interesant. Nu cred că voi urmări meciul în direct, dar voi vedea niște rezumate,” a anunțat Emma Răducanu, conform Daily Mirror.

În afară de puține lovituri, partida care i-a pus față în față pe Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios nu a demonstrat potențialul maxim al celor doi sportivi, aflați în pragul începutului unei noi stagiuni în WTA, respectiv ATP.