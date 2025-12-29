GALERIE FOTO Nu o impresionezi ușor: Emma Răducanu, reacție tăioasă despre „Bătălia Sexelor”, câștigată de Kyrgios

Nu o impresionezi ușor: Emma Răducanu, reacție tăioasă despre „Bătălia Sexelor", câștigată de Kyrgios
Emma Răducanu a comentat înfruntarea dintre Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios.

În Arena Coca-Cola din Dubai, locația perfectă pentru a sugera comercialismul „Bătăliei Sexelor” dintre Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios, numărul unu mondial al tenisului feminin s-a înclinat în două seturi, scor 6-3, 6-3, în fața jucătorului australian.

Clasată pe locul 29 al ierarhiei mondiale, în final de 2025, Emma Răducanu a fost departe de a se arăta foarte atrasă de modul în care avea să se desfășoare acest eveniment.

Emma Răducanu a avut o singură curiozitate înaintea „Bătăliei Sexelor” dintre Sabalenka și Kyrgios

Fosta câștigătoare a Openului American a avut, mai degrabă, o curiozitate pe care a vrut să și-o satisfacă. „Vreau să văd dacă ambii vor lovi cu putere maximă, dar va fi interesant. Nu cred că voi urmări meciul în direct, dar voi vedea niște rezumate,” a anunțat Emma Răducanu, conform Daily Mirror.

În afară de puține lovituri, partida care i-a pus față în față pe Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios nu a demonstrat potențialul maxim al celor doi sportivi, aflați în pragul începutului unei noi stagiuni în WTA, respectiv ATP.

Răducanu, impresionată de Alcaraz, la New York

Emma Răducanu a comentat diferența de putere observabilă între bărbați și femei, în contextul în care a participat la ediția 2025 a probei de dublu mixt a Openului American, alături de Carlos Alcaraz.

Într-o primă ediție care i-a înlăturat pe dubliștii consacrați pentru a face loc vedetelor din probele individuale, Răducanu și Alcaraz au cedat în runda inaugurală, în fața echipei alcătuite din Jessica Pegula și Jack Draper.

„Nu de mult am jucat alături de Carlos, în New York, iar impactul mingii sale... arată de parcă nu se străduiește, dar e dur, atunci când îți atinge racheta.

Comparând cu fetele, de obicei, băieții lovesc mai plat. Iga Swiatek lovește mingea cu mult efect, iar mingile Arynei sunt, de asemenea, foarte grele,” a apreciat Emma Răducanu.

Foștii fotbaliști brazilieni, Ronaldo Luís Nazário de Lima și Kaka, s-au numărat printre spectatorii celebri ai evenimentului de la Dubai, dintre Sabalenka și Kyrgios.

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri
Summer McIntosh, ”campioana campioanelor mondiale” în ancheta L'Equipe!
Cel mai fericit că Inter l-a adus pe Chivu: ”Inzaghi nu mă folosea niciodată!”
Un tricolor e încrezător înaintea bătăliei cu turcii: "Avem un mare avantaj"
Reacția lui Vali Țicu după ce s-a despărțit de Petrolul Ploiești
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet

1,3 milioane de euro pentru Florin Tănase! Gigi Becali a dat răspunsul

Luka Modric, gest de clasă: ce a făcut la meciul cu Verona, când Milan a primit penalty

E gata! Gigi Becali a făcut anunțul despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB

Un fotbalist român îi face concurență lui Gigi Becali și a devenit Latifundiarul din Corbeanca. "Riscul maxim este doar de a-mi recupera banii"

Jackpot pentru Gigi Becali! Cota unui jucător de la FCSB a crescut cu 330%



