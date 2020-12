Reactia lui Andrei Stoica dupa ce a fost contestat in urma galei de la Cluj! "Daca va descurcati mai bine decat mine, va astept sa va bateti in locul meu!"

Andrei Stoica a luptat in Romania dupa o pauza de doi ani, intr-o gala organizata la Cluj, de catre Morosanu.

Stoica a oferit un meci spectaculos impotriva moldoveanului Pavel Voronin. In repriza a doua a fost pus la pamanat cu o lovitura devastatoare din partea luptatorului din Republica Moldova, dar Stoica a revenit spectaculos si a intors meciul in favoarea lui.

Dupa acest meci, Andrei Stoica a fost criticat in mediul online si le-a raspuns constatarilor printr-o postare pe pagina lui oficiala de Facebook.

"Salutare prieteni si urmaritori. Referitor la ultimul meci...

Cei de la Dynamite au fost de acord sa ne fac un meci revansa anul viitor, tocmai pentru multumirea voastra, insa nu inteleg supararea unora dintre voi in ceea ce ma priveste pe mine, ca si cum as fi arbitrat eu. Daca stati sa analizati meciul si numaratorile, veti vedea ca decizia, din punctul de vedere al specialistilor, a fost corecta, indiferent ca simpatizati sau antipatizati mai mult un luptator sau altul. Meciul si arbitrajul se fac dupa un set de reguli prestabilite. Amandoi am fost numarati, nu conteaza ca eu am cazut si el nu. Nu conteaza ca eu am fost pus la un moment dat in dificultate, pentru ca nu asta dicteaza decizia unui meci. Nu se jurizeaza impresia artistica, de asta exista 3 reprize jurizate individual.

Domnul Cezar Gheorghe mi-a explicat atat mie, cat si oponentului meu, chiar si public, motivul pentru care s-a dat acea numaratoare. Oponentul meu nu a schitat nimic in urma loviturii sub centura acuzate ulterior, ci s-a oprit afectat de pumnul in figura. Arbitrul a fost obligat de regulament sa il numere, indiferent de simpatiile voastre si de ce ati vazut voi stand cu fundul pe canapea. Nu stiu in baza caror cunostinte de arbitraj va pronuntati unii dintre voi atat de hotarat. Si ce legatura am eu cu faptul ca arbitrii au dat o decizie, iar unii dintre voi nu sunteti de acord?

Nu inteleg supararea oamenilor in ceea ce ma priveste pe mine. Am inteles ca foarte multi basarabeni au luat cu asalt mediul online pentru ca e normal sa fie subiectivi in ceea ce-l priveste pe conationalul lor. Dar de unde atata ura si frustrare si pe poporul roman? De unde atata ura pe sportivii care fac performanta? Ce s-a intamplat cu noi, ca nu eram asa. De unde atata hatereala si ura pe internetul asta.

Au trecut 2 ani de cand nu am mai luptat in Romania, am luptat cu placere de fiecare data, am facut cifre impresionante, atat pe internet cat si in audiente. Iar de cate ori am reprezentat cu succes poporul roman la cel mai inalt nivel, am facut-o cu mandrie. Nu inteleg, vreti sa-mi spuneti ca nu trebuia sa o fac? Sa-mi fie rusine ca v-am reprezentat? V-ar placea sa nu mai lupt niciodata in Romania? Daca exista atata ura pe poporul roman indreptata spre sportivii de performanta, spuneti-mi sa iau exemplul marilor sportivi si sa nu mai lupt niciodata in fata voastra, pentru ca in afara, sportivii, chiar si cei romani sunt doriti si apreciati, si pe burse mult mai mari.

Trecem printr-un an greu in care sportivii abia isi mai gasesc surse de venit pentru a putea duce un trai decent si pentru a avea ce pune pe masa copiilor nostri, in conditii grele de antrenament, in conditii grele de supravietuire... si ce primesc in schimb, cand vin sa lupt la mine in tara, in fata oamenilor pe care ii iubesc si care credeam ca ma inteleg? Am oferit spectacol, un meci de calitate, in care am demonstrat ca sunt luptator, in care am demonstrat ca am inima, m-am ridicat si am luptat si am reusit sa intorc cursul unui meci. Nu stiu cati din tara si-ar fi revenit atat de repede dupa acea lovitura si ar fi reusit sa duca meciul pana la sfarsit. Dintre comentatorii online sigur niciunul. ????

Daca va considerati unii in masura sa dati lectii si credeti ca va descurcati mai bine decat mine, va astept sa va bateti in locul meu. Daca sunteti atat de buni sa ma criticati, va invit sa veniti voi in ring si sa demonstrati ceea ce eu nu pot demonstra. Noi romanii ne-am criticat toate valorile tarii - pe Halep, pe Hagi, pe Nastase, pe Bute, pe Doroftei, pe toti ii facem varza pe unde ii prindem, la TV, in articole, pe internet... bine, niciodata fata in fata, pentru ca atunci stam la coada sa ne pozam cu ei, este? Ne facem varza valorile, nu stim sa le respectam si de asta suntem unde suntem ca popor. Eu inteleg ca oamenii in aceasta perioada au un nivel de trai mai greu si frustrarile acumulate sunt mai multe decat de obicei, iar asta va afecteaza destul de tare, dar hai sa facem ceva sa iesim din aceasta situatie impreuna, nu divizati.

E o ura generala pe tot ce inseamna social media. Nu va ganditi ca poate copiii vostri va vor lua exemplul si vor creste in aceeasi ura colectiva imprastiata pe internet, uneori fiind prea tarziu pentru a se mai putea reintegra in societate. Nu mai aveti pic de rusine cand va adresati cuiva. postand numai critici si injurii? Nu inteleg fenomenul asta de hate, pentru ca eu n-am facut asta niciodata si nici n-am vazut oameni de succes facand acest lucru. Cumva va credeti mai presus decat cel pe care il criticati, astfel devin vietile voastre triste mai implinite, dormiti mai bine noaptea?

Eu imi cunosc valoarea, anii de munca si sacrificii, meritele mele acumulate de-a lungul carierei, merite vizibile, pe care nu mi le poate lua absolut nimeni. Daca nu esti in stare sa apreciezi acest lucru si nu esti in stare sa scrii ceva constructiv, nu inteleg de ce-ti pierzi timpul hateuind pe pagina de sustinatori a unui sportiv, cand ai putea folosi acel timp sa faci ceva cu viata ta, sa realizezi ceva. Lasati la o parte ura si invidia, pana nu e prea tarziu, pentru ca va macina sufletul iar urmele se vad", a fost postarea lui Andrei Stoica.