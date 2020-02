Lupta de JUMATATE DE MILIARD de euro care va zgudui lumea boxului! Tyson Fury este gata sa bata din nou: "Meciul se va desfasura acolo unde vor fi banii!"

Tyson Fury este pregatit sa lupte din nou in 2020.

Fury l-a invins pe Deontay Wilder si a devenit campion mondial la categoria grea. Desi Wilder a cerut deja revansa, toata lumea asteapta acum un duel intre Fury si Anthony Joshua, care are celelalte 4 centuri mondiale.

Urmatoarea lupta a lui Fury ar putea avea loc in Arabia Saudita si organizatorii sunt pregatiti sa puna pe masa 480 de milioane de euro pentru un eveniment fara precedent.

Conform The Sun, patru membri ai familiei roiale din Arabia Saudita au vazut meciul cu Wilder din tribune, in Las Vegas, si sunt pregatiti sa aduca meciul la ei in tara.

Reprezentantul lui Anthony Joshua, Eddie Hearn, a declarat imediat dupa victoria lui Fury cu Wilder ca lupta dintre omul sau si Fury ar putea avea loc: "Desigur ca il las! Iar AJ (n.r. Anthony Joshua) isi doreste mult asta...lupta asta ar trebui si se va intampla in acest an."

Promotorul lui Tyson Fury isi doreste o lupta la Londra, insa nu exclude si posibilitatea unei alte locatii, in functie de cine arunca mai mult cu banii: "Intr-un scenariu de vis ar trebui sa se dispute la Londra, dar ei sunt sportivi de performanta. Au cariere scurte, se vor duce unde sunt banii. Nu stiu unde se va desfasura, unde vor fi banii. Boxerii vor alege, ei intra in ring", a spus Frank Warren.

Deontay Wilder a activat deja clauza pe care o avea in contract, potrivit careia poate cere o revansa cu Fury. Lupta dintre cei doi ar urma sa aiba loc in vara acestui an.