Tyson Fury se RETRAGE! Anuntul campionului mondial care SOCHEAZA lumea boxului: care va fi ultima lupta

Tyson Fury a anuntat cand se va retrage din box.

Tyson Fury a declarat ca se va retrage dupa ce se va lupta cu Anthony Joshua, spun cei de la Mirror. Meciul este de asteptat sa aiba loc la finalul acestui an, dupa ce Fury va lupta pentru a treia oara cu Wilder, iar Joshua se va bate cu Pulev.

Fury l-a invins pe Wilder luna trecuta si a devenit campion mondial pentru a doua oara.

"Mai am inca doua lupte de disputat, apoi o sa ma gandesc serios la ce este de facut. Sunt neinvins in 31 de lupte la profesionisti si acesta este al 12-lea an al meu in acest circuit", a declarat Fury pentru This Mornring.

Unul din motivele din spatele acestei decizii este sotia sa, Paris, care i-a cerut sa isi agate manusile in cui.

Pana la momentul retrageri, pentru Fury urmeaza al treilea meci cu Deontay Wilder, pe care este convins ca il va bate din nou:

"L-am batut prima data, l-am batut si a doua oara si cu siguranta il voi bate si a treia oara", a mai declarat Fury.

Tweet Anthony Joshua Tyson Fury Deontay Wilder Citeste si: Tragerea la sorti a grupelor Nations League: marti, 18:30, IN DIRECT LA PRO X si pe www.sport.ro!