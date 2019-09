La doar 13 ani viseaza la Olimpiada! Cine este micuta care a devenit campioana nationala la box si cum se antreneaza

La 13 ani e campioana nationala la box. Luciana isi pregateste luptele la orele de anatomie. Ca sa stie unde sa loveasca!

Luciana a luat medalia de aur si de bucurie... si-a mancat manusile! Colegii i-au adus un tort si manusi dulci!

"Am muncit si am sperat pana in ultima clipa si cand mi-au ridicat mana sus mi-au dat lacrimile", a spus Luciana Petrache.

Antrenorul fetitei, Leontin Sandu este increzator in fortele acesteia:

"Eu cred ca da, poate ajunge si la olimpiada"

Nu doar Luciana a dat papusile pe manusile de box. Si alte fete se bat in ring dupa ore.

"Din prima zi in care am pus piciorul in sala de box am stiut ca asta vreau sa fac", a spus Livia Botic.

"Si cu rautate am luat aurul", a spus Isabel Parvu.